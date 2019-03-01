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今日 00:48 國際財經

Lyft提交美國IPO申請 搶先Uber

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召車軟件公司Lyft提交美國首次公開招股（IPO）申請，尋求在納斯特交易所上市，集資金額只有1億美元，上市編號為LYFT。

根據招股書披露，Lyft的2018年業務收入有21.6億美元，經營虧損9.11億美元，期內普通股股東每股淨虧損43.04美元；前一年則錄得業務收入11億美元，經營虧損6.88億美元。截至2018年12月31日，公司現金及現金等價物為5.17億美元。集團擁有190萬名司機。

去年經營虧損9.11億美元

外電去年12月曾引述投資銀行消息稱，Lyft公司估值介乎180億至300億美元；截至上周，估值為200億至250億美元。去年6月，Lyft在一輪融資中引入富達投資，集資6億美元，公司估值為151億美元。除了富達，Lyft的股東還包括谷歌母公司Alphabet旗下私人投資部門CapitalG、KKR和Baillie Gifford。

佛羅里達一間大學財務學教授Jay Ritter認為，Lyft搶在同業Uber之前申請上市，可望為Lyft爭取更多的市場曝光。

兩間召車公司採用燒錢的策略拓展市場，據報都擬用現金獎勵旗下部分司機，令全球司機受惠，他們可選擇利用這筆現金以招股價買入股票，兩大巨頭將根據司機的服務年期及載客次數釐定獎賞，預計Uber將動用數以百萬計美元。Uber今年春季預料亦將提交IPO申請。

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