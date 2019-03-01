國際財經

美國據報正準備中美貿易協議文本，市場憧憬兩國貿易談判有成果，加上印巴緊張關係降溫，抵消美朝峰會未達成任何協議的影響，歐洲股市中段持續上升。

截至本港時間傍晚6時24分，英國富時100指數報7118點，升43點或0.61%；德國DAX指數報11628點，升112點或0.99%；法國CAC 40指數報5277點，升37點或0.71%；意大利富時MIB指數報20772點，升113點或0.55%。

道指期貨暫報26071點，升158點。

中美貿易緊張關係有望轉暖，有報道指美國官員正準備貿易協議文本，目標是數周內簽署，華府正研究最快是本月中舉行中美峰會，讓美國總統特朗普和國家主席習近平正式簽署協議。

數據方面，歐羅區2月製造業採購經理指數(PMI)終值從1月的50.5降至49.3，略高於初值，但是自2013年6月以來首次低於50的榮枯線。法國2月製造業PMI終值升至51.5點，高於1月的51.2。德國製造業PMI降至74個月低位47.6，低於1月的49.7。

另外，美國稍後將公布去年12月個人消費支出、上月ISM製造業指數及密歇根消費者信心指數終值等數據。

油價反覆，紐約原油期貨現時每桶報57.41美元，升0.19美元或0.33%；倫敦布蘭特期油報66.02美元，跌0.37美元或0.56%。