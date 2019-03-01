國際財經

美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)周三(2月27日)在眾議院金融服務委員會就美國貨幣政策與經濟狀況作半年度證詞時重申聯儲局在決定進一步加息時仍將保持耐心，資產負債表縮減計劃可能在今年結束。鮑威爾的表態令美滙指數周三再度走弱。而周四(2月28日)美國與北韓的越南河內首腦峰會提前結束，美國表示不願意應北韓要求解除全部制裁，雙方在無核化議題上分歧嚴重，而北韓則深夜反駁稱只需要解除部分關乎民生的制裁便可以答應永久廢除寧邊核設施，但雙方均同意以後繼續保持對話。美朝各執一詞表明美朝並未能如之前樂觀預期一樣能達成共識。事實上，美朝會議提前結束的消息公布後，美滙指數快速下挫至17個交易日新低95.81，推動歐羅/美元反彈至2月6日以來最高1.1416。

不過戲劇性的是，稍後公布的美國經濟數據卻逆轉了日內的行情走勢。市場原本預期美國2018年第四季國內生產總值(GDP)增長將從此前的3.4%大幅放緩至2.2%，但最終結果顯示第四季GDP年化季率錄得增長2.6%，遠優於預期增長2.2%，而且第四季核心個人消費支出(PCE)物價指數錄得1.7%增長，亦高於預期的1.6%。美國商務部發布的報告顯示，本次GDP增長主要受非住宅商業投資拉動，消費者支出增長2.8%，略低於3%的預期，表明共和黨支持的減稅政策或可繼續幫助刺激經濟，從而達到特朗普政府的GDP增長目標3%。美國第四季GDP的強勁表現令美滙指數從低位崛起，短時間內飆升近0.5%至日內高點96.29附近，拖累歐羅/美元自連日高位1.1416下挫60點至兩日新低1.1356。

值得一提的是，針對歐洲央行下周四(3月7日)的議息會議，近期一項針對100名經濟學家的調查顯示，面對歐羅區經濟增長嚴重放緩的局面，歐洲央行很可能將加息推遲到2020年，超六成受訪經濟學家表示，歐洲央行在此次會議中不會加息。黯淡的加息希望或許意味著歐羅/美元近期或將難以企穩1.1400上方。

技術分析方面，歐羅/美元自2月15日觸及13周低位1.1230後反彈，走勢上形成一條上升通道，於2月28日刷新17個交易日新高至1.1416，但其後沖高回落並收出一條「墓碑線」形態的K線，表明歐羅/美元上方沽壓沉重，短期內升勢或將停滯。短期內投資者需重點留意今日(3月1日)公布的歐羅區1月消費物價指數(CPI)與下周二(3月5日)公布的歐羅區1月零售銷售的表現，如兩項經濟數據均表現不佳，歐羅/美元或有望跌穿1.1350，並下探1.1310一線支持水平。

策略方面，我們根據2月22日的策略已於1.1410沽出歐羅/美元（目標1.1300，升穿1.1460止損），現將止盤下移至1.1380。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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