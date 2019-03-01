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美股連續三日，標普五百指數仍在2800關上磨來磨去，但金價回到1307美元，跌穿近期升軌，日圓更貶到111.9水平，睇來美股會再往上挾，暫時目標是去年10月的高位，即2816點。

今日喺MSCI宣布調高中國A股比重由5%大幅上調至20%的大日子，A股早段反應唔多大，上證更一度倒跌0.3%，低見2930，當全世界放鬆戒備後，午後原來先往上挾，上證及深成指全日分別揚1.8%和1.5%，滬深300更飆2.2%。

港股落後A股，皆因大戶散戶入市搶高所致，反而港股最近持續有北水流出，周二至周四就有合共94億元北水流走。查實恒指市盈率唔多貴，據EJFQ資料，上日恒指CAPE市盈率只有11.61倍，對比由1980至2018年平均15.7倍，明顯是超平，更遠低過現時標普500指數18倍。

不過，筆者認為港股追上美股市盈率甚艱難，主要原因係港股股本回報率(ROE)過去十幾年大幅下滑導致。從圖一睇到，恒指ROE在2004年股本回報率高達17%，經過金融海嘯、歐債危機、中美貿易戰等影響後，恒指股本回報率跌到只得12.4%。

相反，標指在金融海嘯前，股本回報率持續攀升，最高見過18%，同樣經過金融海嘯、歐債危機、中美貿易戰等影響，但標指的股本回報率只是稍微回落到16.3%，故此解釋到為何美股市盈率遠高過港股市盈率。

涪陵榨菜動力仍十足

A股個場咁旺，短炒就應續發掘下未大幅炒上的二線A股埋手，例如周三講過去年業績唔錯的涪陵榨菜(002507.SZ)，本周只升9.4%，若A股下周慢火趨升，涪陵榨菜後市仍動力十足。

筆者一向鐘情內地安防監控A股，除海康威視(002415.SZ)呢隻外資愛股外，啟明星辰(002439.SZ)有望成新一代明星股，啟明星辰主要業務搞信息安全，當中信息安全運營業務就最吸眼球，所謂安全運營業務是指透過收集數據，向用戶(即包括政府)提供事件分析與審計、風險評估及預警、安全態勢分析等服務。

啟明星辰安全運營中心現時在成都、濟南及鄭州開始營運，未來仲會在昆明、天津、大連、武漢及西安等十多個城市設立更多安全運營中心，而啟明星辰唔算細，市值都有232億元人民幣，剛公布業績快報，去年純利有5.69億元(人民幣‧下同)，按年升26%，核心純利升36%，加上內地《網絡安全法》在2018下半年正式實施，啟明星辰絶對食正。

啟明星辰今日微升0.2%，收25.85元，並沿十天線向上，目標睇30元人民幣，但作為明星股，其預測市盈率達32.7倍，所以跌穿50天線(23.05元)就要止蝕。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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