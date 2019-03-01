國際財經

歐羅區2月製造業活動逾五年以來首次陷入萎縮，這歸因於貿易戰擔憂、全球增長放緩和英國即將退歐打擊需求。

IHS Markit的2月份製造業PMI終值連續第7個月下跌，從1月的50.5降至49.3，略高於初值，但是自2013年6月以來首次低於50的榮枯線。

產出分項指數由50.5降至49.4，是2013年5月以來最低。

IHS Markit首席商業經濟學家Chris Williamson表示，歐羅元區製造業處於近六年來最低迷時期，隨着進入春季，前瞻性指標顯示風險進一步傾向於下檔。

