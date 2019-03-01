國際財經

美國據報正準備中美貿易協議文本，讓兩國元首於本月峰會期間簽署，市場憧憬兩國貿易糾紛有望於近期平息；至於美朝河內峰會雖然破局，但外界原本對會談不抱持大希望，市場未因此受重大衝擊，加上印巴關係降溫，歐洲股市早段上揚。

截至本港時間下午4時36分，英國富時100指數報7102點，升28點或0.4%；德國DAX指數報11601點，升85點或0.75%；法國CAC 40指數報5268點，升28點或0.54%；意大利富時MIB指數報20800點，升140點或0.68%。

道指期貨暫報26024點，升111點。

中美貿易緊張關係料將轉暖。外電報道，美國官員正準備貿易協議文本，目標是數周內簽署，華府正研究最快是本月中舉行中美峰會期間，讓美國總統特朗普和國家主席習近平正式簽署協議。

特朗普稍早前在與北韓的峰會沒有成果後，揚言如果條件不合適，可能放棄與中國簽署貿易協議。但美國財長努欽(Steven Mnuchin)為中美貿易關係吹暖風，稱白宮更加接近和中國達成貿易協議；白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)亦稱，中美上周舉行的高級別貿易談判取得十分正面的成效。

另外，美國農業部長珀杜(Sonny Perdue)表示，正努力遊說總統特朗普接納以配額加關稅措施(tariff rate quotas，TRQ)，取代現時徵收鋼鋁關稅的做法，以保護美國鋼鐵業，應對來自加拿大與墨西哥進口產品的挑戰。

舉世矚目的第二次美朝峰會經過一連兩日談判後，最終未有簽訂任何協議就草草收場，破局結果令外界大感意外。特朗普在峰會後的記者會披露，與北韓在撤銷制裁及無核化方面未能達成共識，是未能簽署任何協議的關鍵。

地緣政局緊張關係趨緩，印度與巴基斯坦兩國前天互相擊落對方戰機後，巴國總理伊姆蘭．汗(Imran Khan)昨天示好，表示今天會釋放被俘虜的印度戰機機師，以展示和平態度，希望為局勢降溫，緩和市場對地緣政局的憂慮。

油價走高，因石油出口國組織(OPEC)減產使市場收緊，但美國供應量大增，以及市場對全球經濟放緩的擔憂阻礙油價進一步上漲。紐約原油期貨現時每桶報57.59美元，升0.37美元或0.65%；倫敦布蘭特期油報66.72美元，升0.41美元或0.62%。

德國及歐羅區今日稍後將公布2月製造業PMI終值，市場預期分別均持平於47.6及49.2。歐羅區2月調和CPI料按年增1.5%。至於美國上月ISM製造業指數料由56.6降至55.8。