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今日 15:05 港股直擊 國際財經

雷蛇擬上半年星洲推Razer Pay

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雷蛇(01337)公布，計劃今年上半年在新加坡正式推出Razer Pay電子錢包，並邀請用戶參與應用程式的測試。

雷蛇聯合創辦人兼行政總裁陳民亮表示，Razer Pay目前已成為馬來西亞最大電子錢包之一，計劃在未來將Razer Pay的營運互通性擴展至新加坡。預期在未來數周至數月內，會有數千家商戶陸續開始接受Razer Pay。

該公司同時宣布，與流動支付應用程式FOMO Pay建立合作夥伴關係，讓超過4000家商戶能夠採用Razer Pay，並簡化新商戶採用Razer Pay的流程。

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