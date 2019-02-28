國際財經

美國去年第四季國內生產總值（GDP）表現勝預期，但未能蓋過「特金二會」破局收場的負面影響，美股周四全線偏軟，韓股急挫。

GDP沖喜下，道指初段升過44點，高見26029點，惟之後逐步向下，收市跌69點或0.27%，報25916點，因總統特朗普在美市尾段時警告，與中國的貿易談判亦可能破局，道指尾段低位曾觸及25896點，跌幅達88點；標指回落0.28%，收報2784點；納指挫0.29%，收報7532點。

歐洲股市方面，德股和法股先跌後升，最終高收；英股就因脫歐問題一直受壓，跌0.46%。

抵消第四季GDP利好影響

亞洲時間中午傳出「特金二會」不會有協議，亞股應聲下跌，南韓最受影響，在末段跌幅顯著擴大，收市時下滑1.8%，韓圜也跌0.4%，每美元報1121.9韓圜。其他亞股普遍向下，日股低收0.8%。分析員說，沒有人對「特金二會」抱很大期望，但至少能像去年新加坡「特金會」般和氣收場，而這次峰會結束得如此突然，不利市場氣氛。

美國經濟方面，由於消費者和企業開支穩健，去年第四季GDP放緩程度未如預期般嚴重，按季增長從第三季的3.4%降至2.6%，高於市場預期的2.3%，2018年全年增長2.9%，是2015年以來最佳。美國首次申領失業救濟人數上周增加8000人，報22.5萬人，表現不及分析員估計。芝加哥採購經理指數（PMI）2月升至64.7，是逾一年高位。

韓股挫1.8% 韓圜受壓

地緣政局趨緊張，避險資金流入美元資產，美滙指數尾段升0.09%，報96.19。美元兌歐羅跌0.05%，報1.1376美元。紐約期金收報每盎斯1316.1美元，跌0.4%。

中國經濟數據欠佳，引發市場憂慮原油需求疲弱，外圍油價周四個別發展。紐約期油收市每桶報57.22美元，反覆上升0.5%；布蘭特期油每桶收報66.03美元，跌0.5%。