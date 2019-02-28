國際財經

歐洲股市周四收市整體靠穩，但美韓峰會未達成協議，地緣政局仍受投資者關注，限制歐洲股市表現。其中，受英鎊滙價呈強利淡的英國股市受壓。

泛歐股指Stoxx 600收報372點，微升0.06%。英國富時100指數收報7074點，跌0.46%或32點；德國DAX指數收報11515點，上揚0.25%或28點；法國CAC 40指數收報5240點，上升0.29%或15點；意大利富時MIB指數收報20659點，上漲0.78%或160點；西班牙IBEX 35指數收報9277點，攀高0.72%或66點。