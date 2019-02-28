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美國財長努欽（Steven Mnuchin）表示，白宮更加接近和中國達成貿易協議，但仍有大量工作待做，美國正致力於與中國達成一份貿易協議，協議重點將包括北京作出結構改革的承諾。

努欽周四接受CNBC電視訪問時稱，中美貿易談判仍未完成，但雙方已取得重大進展，期望未來一個月可以獲得更多共識。

努欽說，在與中國談判的過程中，白宮不同部門都徹底展現團結。

中國副總理劉鶴上周率領中方代表團，在華盛頓與美方代表團舉行高級別貿易談判。美國總統特朗普上周五在白宮會見劉鶴，中國國家主席習近平則透過信件，向特朗普表達對兩國貿易談判前景的樂觀看法，並呼籲兩國加倍努力，尋求達成貿易協議。

兩國上周五結束談判，努欽表示，中方代表團延長停留在華盛頓兩天，以爭取進一步鞏固雙方所取得的談判成果。談判結束後，中美亦各自發表總結，雖然中國官媒新華社報道，兩國已就「主要問題達成原則共識」，特朗普又形容中美對話進行得「極好」，惟有外媒分析認為，白宮發出的聲明在措詞上仍然審慎，僅稱會談有進展，沒有提到中方所指的「原則共識」，同時又提醒尚有很多工作要做。

特朗普證實，他「可能」與習近平3月在美國佛羅里達海湖莊園（Mar-a-Lago）會面。中美據報正準備草擬貿易諒解備忘錄，希望成為日後「習特會」的協議框架。