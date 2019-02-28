國際財經

美朝峰會未能達成共識，抵消美國最新GDP數據勝預期的利好影響，美股早段窄幅爭持。

截至本港時間晚上約11時21分，道指報25967點，跌17點或0.07%；標普500指數報2787點，跌5點或0.19%；納指報7527點，跌26點或0.35%。

美國總統特朗普指出，與北韓領導人金正恩的會面有建設性，但解除制裁問題是導致雙方談判破裂的原因，期待未來再與北韓會談，但暫時未有計劃舉行第三次峰會。

白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)接受外電訪問時表示，上周與中國的談判取得卓越進展，預計將於3月在佛羅里達海湖莊園(Mar-a-Lago)召開中美會議。美國貿易代表萊特希澤(Robert Lighthizer)此前就中美貿易談判前景吹淡風，指出中美貿易談判已取得實質成效，但仍有大量工作等待進行。

另外，聯儲局副主席克拉里達(Richard Clarida)在全美商業經濟協會發表的講話中表示，聯儲局可以在利率調整問題上抱有耐心，貨幣政策格外需要依賴數據。

個股方面，百貨公司J.C. Penney上季經調整後每股盈利18美仙，遠勝市場預期，股價爆升兩成。惠普公司(HP)遭美銀美林唱淡，股價急插16%。剛公布業績較預期理想的京東，股價亦升7%。

經濟數據方面，美國去年第四季實際GDP按季增長2.6%，高於預期增長2.2%。此外，美國首次申領失業救濟人數22.5萬人，雖然高於預期的增至22萬人，但仍連續第208個星期位於30萬關口以下。

歐洲方面，英國富時100指數報7067點，跌39點或0.55%；德國DAX指數報11490點，升3點或0.03%；法國CAC 40指數報5234點，升8點或0.17%；意大利富時MIB指數報20616點，升117點或0.57%。