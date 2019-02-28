國際財經

上周五(2月22日)加拿大公布的12月零售銷售按月下滑0.1%，優於市場預期下滑0.3%；核心零售銷售按月下滑0.5%，遜於市場預期下滑0.3%，但優於前值下滑0.7%。數據公布後美元/加元失守1.3200，與此同時投資者對中美貿易談判的樂觀預期令市場風險胃納回升，大大削弱了美元買盤，並拖累美滙指數掉頭回落，帶動美元/加元當日暴跌近110點至1.3130。

本周一(2月25日)美元/加元更一度下探至1.3109，逼近周線圖由2018年2月2日低位1.2254向上延伸的上升趨勢線才獲得買盤支持而企穩反彈，因美國總統特朗普(Donald Trump)在Twitter(推特)上表示原油價格過高，並暗示石油出口國組織(OPEC)應該做些什麼事來阻止油價上漲，引發國際原油期貨價格暴跌，導致加元承壓，故美元/加元獲得短期反彈動力，並上探至1.3232。

但可惜滙價未能就此而展開一輪升浪，因周二(2月26日)美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)在眾議院金融服務委員會上重申鴿派立場，令美滙指數跌穿96，加之周三(2月27日)加拿大1月核心消費物價指數按月增長0.3％，遠優於前值下滑0.2％，為加元提供支持，同時美國能源信息署(EIA)公布的上周原油庫存意外大降，令國際原油價格重拾上漲動力，進一步拖累美元/加元下探至1.3114，再度逼近周線圖上升趨勢支持線。

事實上，美元/加元短暫下跌至1.3114後迅速反彈，目前已回升至1.3170附近，這顯示滙價於周線圖上升通道底部1.3100-1.3120區域存在較強支持，短期內若美元/加元能突破日線圖下降通道頂部阻力1.3200及2月26日高位1.3232，後市或可大展升浪。

短期內留意今晚美國公布的第四季國內生產總值(GDP)和首次申請失業救濟等經濟數據。此外，美國聯儲局官員將連番上陣發表講話，包括聯儲局副主席克拉里達(Richard Clarida)、美國亞特蘭大聯儲銀行總裁博斯蒂克(Raphael Bostic)以及達拉斯聯儲銀行總裁卡普蘭(Robert Kaplan)。若今晚美國公布的第四季GDP進一步證明了美國經濟增長強勁，或聯儲局官員言論意外轉向鷹派，美滙指數或將展開報復性反彈，屆時美元/加元則有機會突破1.3230繼而挑戰1.3300。

策略方面，我們根據2月21日策略已於1.3120買入美元/加元(目標1.3270，跌穿1.3060止損)。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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