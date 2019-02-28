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今日 18:35 國際財經

特金會未達協議 歐股中段個別走

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美朝峰會未能達成任何協議，加上印巴地緣政治局勢升溫及中美貿易談判前景未明，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間傍晚6時30分，英國富時100指數報7049點，跌58點或0.82%；德國DAX指數報11476點，下滑10點或0.09%；法國CAC 40指數報5221點，走低4點或0.09%；意大利富時MIB指數報20501點，升2點或0.01%。

道指期貨暫報25941點，跌67點。

美國總統特朗普指出，與北韓領導人金正恩的會面有建設性，但解除制裁問題是導致雙方談判破裂的原因，期待未來再與北韓會談，但暫時未有計劃舉行第三次峰會。

至於中美貿易方面，美國貿易代表萊特希澤稱，中美貿易談判已取得實質成效，但仍有大量工作等待進行。特朗普表示，如果不解決問題，他也會不與中國簽署協議，目前靜觀其變。

數據方面，法國2月消費物價調和指數(HICP)初值按年上升1.5%，低於預期上升1.7%，1月時上升1.4%。法國去年第四季國內生產總值(GDP)終值按季增長0.3%，2018年全年增幅確認為1.5%。

另外，美國稍後將公布末季個人消費支出(PCE)及實際GDP年化季初值，市場預期按季分別增3%及2.2%；至於上周首次申請失業救濟人數增4000人至22萬人。

油價回軟，紐約原油期貨現時每桶報56.5美元，跌0.43美元或0.76%；倫敦布蘭特期油現挫0.68美元或1.02%，報65.71美元。

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