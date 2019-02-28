國際財經

美朝峰會提早結束，兩國無達成任何協議，加上中美貿易關係樂觀情緒降溫，以及印巴交火等地緣政治局勢升溫，投資者觀望氣氛濃厚，歐洲股市早段下滑。

截至本港時間下午4時40分，英國富時100指數報7061點，跌45點或0.64%；德國DAX指數報11439點，跌48點或0.42%；法國CAC 40指數報5210點，跌14點或0.29%；意大利富時MIB指數報20486點，跌12點或0.06%。

道指期貨暫報25916點，跌92點。

美朝峰會不歡而散，總統特朗普指出，今日不是時候與北韓領袖金正恩簽署任何協議，承認雙方在無核化範圍有分歧，北韓不願意提供美方想要的，因此他拒絕撤銷對北韓的制裁，但形容與金正恩會談非常富有成效。國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)亦表示，華府希望金正恩做得更多，但北韓沒有準備滿足有關要求。

另外，市場對中美貿易達成協議的憧憬降溫，美國貿易代表萊特希澤就中美貿易談判前景吹淡風，指出中美貿易談判已取得實質成效，但仍有大量工作等待進行。他強調，兩國爭拗涉及一些很嚴肅的議題，不是中方隨便大手購買美國貨就可以解決。

英國脫歐方面，英國國會下議院大比數通過，首相文翠珊提出讓國會議員決定脫歐進程的動議。文翠珊重申，有信心可向歐盟爭取讓國會滿意的脫歐協議。另外，下議院以323票對240票，否決工黨提出英國永久留在歐盟關稅同盟的建議。

油價回軟，紐約原油期貨扭轉上日漲逾2%的強勢，現時每桶報56.7美元，跌0.24美元或0.42%；倫敦布蘭特期油亦在上日升逾1%後，現跌0.42美元或0.63%，報65.97美元。

美國今日稍後將公布末季個人消費支出(PCE)及實際GDP年化季初值，市場預期按季分別增3%及2.2%；至於上周首次申請失業救濟人數增4000人至22萬人。