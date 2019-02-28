國際財經

市場調查機構Strategy Analytics報告顯示，去年全球智能手錶出貨量創下4500萬隻的歷史新高。

去年第四季全球智能手錶出貨量按年大增56%，至1820萬隻。其中Apple Watch以51%的市場份額保持第一，而三星則躍升至第二位。

報告指出，蘋果公司去年第四季全球智能手錶出貨量920萬隻，按年上升18%。不過，其市佔率則由2017年的67%下降至51%。三星去年末季智能手錶全球出貨量為240萬隻，市場份額為13%，2017年同期其市場份額僅為5%。