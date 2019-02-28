國際財經

蘋果公司計劃解僱自駕車研發部門的190個僱員。

根據該公司向美國加州監管機構提交的通知，涉及被解僱的是總部附近的Santa Clara設施的僱員。有關解僱安排將於4月16日生效。蘋果發言人證實有關消息。

根據該份通知，被解僱的有逾150名工程師，包括逾24個軟件工程師、40個硬件工程師、3名產品設計工程師、1名人體工學工程師與1名人工智能工程師等。

較早時，美國CNBC電視台與當地報章《San Francisco Chronicle》報道了有關消息。