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科恩大爆總統罪證 指特朗普是騙子

美國總統特朗普的前私人律師科恩向國會大爆內幕，涉及通俄案、艷星掩口費及希拉莉醜聞等內容，稱特朗普是「種族主義者」和「騙子」。

鮑威爾:今年稍後結束縮表 很快公布計劃

聯儲局主席鮑威爾稱，局方計劃今年稍後結束縮表，希望很快作宣布，重申加息將保持耐心。

萊特希澤:美中貿談獲實質進展 仍須花功夫

美國貿易代表萊特希澤向國會作供稱，美中貿易談判已取得實質成效，但仍有大量工作等待進行。

中美貿談吹淡風 道指低收72點

萊特希澤對貿談吹淡風，加上印度戰機被巴基斯坦擊落，地緣政局緊張齊打壓華爾街投資情緒，道指最多挫180點，收市仍跌72點或0.28%；標普500指數跌0.05%；納指升0.07%。醫保股UnitedHealth挫4.9%；波音飛機漲2.0%，Caterpillar上揚1.1%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國1月待完成合約房屋銷售按月增4.6%，高過預期；去年12月商品貿易逆差795億美元，創新高，多於預期。

￭ 美滙指數曾低見95.88，尾段攀上96.15，轉升0.12%。英鎊一度升至1.3351美元8個月新高，之後報1.3306，升0.41%。

￭ 紐約期金跌7.3美元或0.6%，收報每盎斯1321.2美元。

￭ 沙地阿拉伯傾向下半年加快減產，加上美國庫存下跌，紐約期油升2.6%，布蘭特期油漲1.8%。

￭ 英股回落0.61%；德股跌0.46%；法股挫0.26%。

￭ 樂視網(300104.SZ)業績快報：去年虧損收窄至20.26億人民幣。

￭ 本港今早5時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.6819元，較周二紐約尾盤漲45點子。

越秀地產獲廣州地鐵入股近兩成

越秀地產(00123)以每股2元向廣州地鐵配售30.81億股，佔擴大後股本約19.9%，每股配售價較周三收市溢價約22%。

本地焦點簡訊

￭ 夜市3月期指收報28775點，較昨日恒指收市高水18點。

￭ ADR港股比例指數報28756點，較香港低1點。

￭ 中渝置地(01224)預期全年盈利按年跌約45%。

￭ 消息：國泰(00293)研入股海航旗下香港快運及香港航空少數股權。

￭ 豆盟科技(01917)周四起至下周二公開招股。

￭ 消息：興合(01891)國際配售及公開發售均獲足額認購。

￭ 嘉藝(01025)及冠轈(01872)周四掛牌，交易資料顯示，嘉藝暗盤收市潛水3.06%，冠轈較招股價高18.6%。