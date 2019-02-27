全球大型旅遊網站Booking公布，去年第4季淨利潤為6.46億美元，前一年度同期虧損5.55億美元；撇除稅改與投資損失後，每股經調整盈利為22.49美元，收益由前一年度同期的28億美元升至32.1億美元；分析員預測每股經調整盈利與收入，分別為19.39美元與32.3億美元。
集團預測，第1季每股經調整盈利將是10.9美元；分析員對該公司第1季每股經調整盈利與收入的預測平均值，分別為12.76美元與31.7億美元。
消息公布後，該公司股價在市後時段跌6.8%。
今日 06:00 國際財經
全球大型旅遊網站Booking公布，去年第4季淨利潤為6.46億美元，前一年度同期虧損5.55億美元；撇除稅改與投資損失後，每股經調整盈利為22.49美元，收益由前一年度同期的28億美元升至32.1億美元；分析員預測每股經調整盈利與收入，分別為19.39美元與32.3億美元。
集團預測，第1季每股經調整盈利將是10.9美元；分析員對該公司第1季每股經調整盈利與收入的預測平均值，分別為12.76美元與31.7億美元。
消息公布後，該公司股價在市後時段跌6.8%。
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