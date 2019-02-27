訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 06:00 國際財經

Booking上季收入較估計低 市後股價挫

放大圖片

全球大型旅遊網站Booking公布，去年第4季淨利潤為6.46億美元，前一年度同期虧損5.55億美元；撇除稅改與投資損失後，每股經調整盈利為22.49美元，收益由前一年度同期的28億美元升至32.1億美元；分析員預測每股經調整盈利與收入，分別為19.39美元與32.3億美元。

集團預測，第1季每股經調整盈利將是10.9美元；分析員對該公司第1季每股經調整盈利與收入的預測平均值，分別為12.76美元與31.7億美元。

消息公布後，該公司股價在市後時段跌6.8%。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。