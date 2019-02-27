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今日 05:49 國際財經

美國庫存意外大減 紐油升2.6%

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美國原油庫存意外大幅減少，加上沙地阿拉伯重申將依照協議減產，外圍油價受惠上揚。

紐約4月期油升1.44美元或2.6%，收市報每桶56.94美元，是2月1日以來最大升幅。

周四結算的布蘭特4月期油，收市升1.18美元或1.8%，報每桶66.39美元。

較早時，美國能源資訊局(EIA)公布，上周原油庫存意外減少860萬桶，結束連升5星期走勢；市場原先預期增加350萬桶；美國石油協會(API)前一天公布統計結果，上周原油庫存減少420萬桶。

ClipperData商品研究主管Matt Smith指出，上周庫存意外下滑是因為煉油產能突然增強、本地石油出口量上升，以及進口油量減少等因素影響，但煉油產能本周預期回落至去年同期水平。

另外，EIA統計顯示，上周的汽油與蒸餾油庫存分別減少190萬桶與30萬桶；市場原先預期分別減少150萬桶與250萬桶。

Tyche Capital Advisors管理合夥人Tariq Zahir指出，美國產量與沙地減產等因素，仍然是市場焦點。EIA報告顯示，美國本土產量保持在1210萬桶紀錄水平。

周三較早時，有傳媒引述沙地能源大臣法利赫(Khalid Al-Falih)指出，該國將遵守減產協議承諾，以及暗示減產協議將延續至今年下半年。

Mizuho Securities USA能源分析主管Robert Yawger認為，法利赫的言論紓緩了市場對美國總統特朗普早前促請油組壓抑油價言論的衝擊。

Zahir相信，油價近期走勢將端視中美兩國貿易談判發展、印巴兩國局勢緊俏，以及特朗普前私人律師科恩(Michael Cohen)在國會作供等消息影響，其中後者可能影響美國政局變化。

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