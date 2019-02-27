國際財經

美國貿易代表萊特希澤昨天就中美貿易談判前景吹淡風，指出兩國爭拗涉及一些很嚴肅的議題，不是中方隨便大手購買美國貨就可以解決。美股周三借這番言論下跌。地緣政治局勢本已主導昨天環球股市，美國總統特朗普及北韓領導人金正恩昨天在越南河內展開一連兩天峰會，今天才知結果；另方面，印度及巴基斯坦軍事衝突升級，打擊投資情緒。

稱預測貿談結果為時尚早

美股周三低開，在萊特希澤發言後跌幅擴大，道指最多曾下挫180點，低見25877點，收市仍跌72點或0.28%，報25985點，失守26000點大關；標普500指數跌0.05%，收報2792點；納指升0.07%，報7554點。

醫療保險股UnitedHealth急挫4.9%，為跌幅最大的道指成分股；家居用品股Home Depot都回落2.4%。儘管貿談前景未明，對貿易戰敏感的波音飛機仍漲2.0%，重型機械股Caterpillar都上揚1.1%，成為表現最佳的兩隻道指成分股；油股埃克森美孚則跟隨油價造好，收市攀高1.0%。

亞股早段造好，較早收市的日本、南韓和澳洲股市都高收，但之後巴基斯坦宣布擊落了印度戰機後，亞股普遍回軟，連帶接着開市的歐股也受壓，英、法、德股分別跌0.61%、0.26%及0.46%。

特朗普之前形容中美貿易談判前景時，用詞十分正面，但萊特希澤昨天在國會發言時，卻說兩國貿易摩擦涉及很多結構性改變，並直言現時去預測談判結果，為時尚早。聯儲局主席鮑威爾昨天再出席聽證，言論大致與周二相同，重申對加息保持耐性。

英鎊續漲至8個月高

美元先跌後回升，美滙指數低見95.88，但在中美貿易談判又吹來淡風後，尾段攀上96.15，轉升0.12%。歐羅高見1.1405後回落，報1.1371美元，跌0.17%。美元兌日圓報111日圓，升0.38%。紐約期金跌7.3美元或0.6%，收報每盎斯1321.2美元。

英國國會將可就押後脫歐表決，支持英鎊周二大升，周三漲勢持續，一度升至1.3351美元的8個月新高，之後報1.3306美元，升0.41%。

儘管面對特朗普施壓，沙地阿拉伯說，傾向在下半年加大減產規模，加上美國上周庫存下跌，支持油價上揚。紐約期油每桶收報56.94美元，升2.6%，布蘭特期油收報66.39美元，升1.8%。數據方面，美國1月待完成房屋銷售按月增4.6%，高過市場預期。