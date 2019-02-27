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路透報道，富豪汽車(Volvo，又稱沃爾沃)的高性能車品牌Polestar，在線上推出首款純電動轎車Polestar 2，價格和續航里程媲美特斯拉(Tesla)的Model 3。

Polestar 2售價約5.99萬歐羅，即約53.5萬港元，續航里程約275英里。對比Tesla的Model 3在歐洲市場售價為5.88萬歐羅，續航里程為260英里。

Polestar方面表示，期望自明年上半年新車開始交付後，以兩至三年時間使銷售量突破5萬輛，但公司的產能須視乎市場狀況而定。