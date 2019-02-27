國際財經

英國脫歐亂局本來預計將於今年3月29日之最後期限結束，然而縱使英國首相文翠珊(Theresa May)努力在英國議會與歐盟之間斡旋，依然未能確定一份令英歐雙方都滿意的脫歐協議草案。為避免英國發生無協議脫歐，文翠珊周一(2月26日)承諾尋求讓歐盟在脫歐協議作出更多讓步，以爭取議會支持，但若文翠珊無法從歐盟帶來更好的協議，議會將有機會在決定如何處理脫歐，從「按脫歐協議脫歐、無協議脫歐以及推遲脫歐」三個選項中選擇，總之英國不會在沒有議會同意的情況下退出歐盟，從而避免無協議脫歐帶來的潛在經濟災難。文翠珊此次表態標誌着她的重大政治讓步，因其過去兩年一直堅持英國一定要達成協議並按時退出歐盟。

文翠珊的讓步令英國有望推遲脫歐，避免政府內閣中的親歐派成員大規模辭職，令長期困擾英鎊/美元的利淡因素暫時性得到緩解，故英鎊/美元在周二(2月26日)晚間急速升穿1.3200，並刷新五個月高位至1.3284，時隔五個月再度挑戰20月均線。

不過英倫銀行對脫歐衝擊並未掉以輕心，行長卡尼(Mark Carney)周二對議員表示，如果英國未能與歐盟達成協議，經濟將肯定會受到影響，並且可以保證國內生產總值(GDP)路徑將比2月份的預測低很多，英倫銀行將在3月29日向銀行提供額外流動性供應，確保脫歐時英國金融業能夠抵擋脫歐衝擊。

技術分析方面，英鎊/美元在日線圖似已形成「頭肩底」形態，並於周二升穿頸線阻力1.3200水平，若按「頭肩底」形態量度，本輪上漲目標或位於1.3900-1.4000區域。短期內投資者需留意聯儲局主席鮑威爾今晚將繼續在國會作證，以及英國議會今晚20:00將就脫歐議題進行辯論，若鮑威爾的言論無助美元恢復強勢，以及英國無序脫歐的風險持續下降，英鎊/美元有望維持升勢。若加上美國經濟數據弱於預期或英國經濟數據(尤其是周五公布的英國2月製造業採購經理指數)優於預期表現，英鎊/美元將可進一步升穿強阻力1.3300，並進一步升向1.3400甚至1.3500水平。

交易策略方面，短期內待英鎊/美元回落至1.3100-1.3120支持區域買入，上望1.3290，跌穿1.3050止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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