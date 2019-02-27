國際財經

雖然聯儲局主席鮑威爾放鴿，但市場仍觀望英國脫歐前景及第二次美朝峰會，歐洲股市中段個別發展。

截至本港時間晚7時02分，英國富時100指數報7094點，跌56點或0.8%；德國DAX指數報11466點，跌74點或0.64%；法國CAC40指數報5221點，跌16點或0.32%；意大利富時MIB指數報20475點，升14點或0.07%。

道指期貨暫報25971點，跌66點。

美朝第二次峰會在越南河內展開，美國總統特朗普將與北韓領導人金正恩單獨會面，並共晉晚宴。中國外交部表示，中方期待峰會能在現有基礎上取得進一步積極的成功，支持半島早日結束戰爭狀態。

英國脫歐方面，首相文翠珊周二向國會承諾，倘若無法達成脫歐協議，將讓國會表決推遲脫歐日期。多名歐盟官員回應稱，將會配合文翠珊提出的押後脫歐要求。英鎊兌美元現報1.3298，升0.35%。

數據方面，歐羅區2月經濟景氣指數降至106.1，但仍稍勝市場預期的106；企業景氣指數持平於0.69。美國今晚將公布去年12月工廠訂單、耐用品訂單、批發庫存，以及1月成屋簽約銷售指數等數據。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報56.2美元，升0.7美元或1.26%；倫敦布蘭特期油報65.74美元，升0.53美元或0.81%。