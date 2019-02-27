國際財經

聯儲局主席鮑威爾昨晚出席美國國會聽證會，維持過往對加息保持耐性，以及彈性處理縮表等，即係講咗等於無講，表面上把口就繼續扮放鴿，但每個月仍無聲無色地在市場抽走500億美元，即係用把口來買時間，總之就喺買得幾多就幾多。

隔晚美股回落，有調查機構提醒，美股1至2月升幅凌厲，基於股票債券基金需要重新平衡組合，估計本周至

下周初會有250億美元的資金需沽股買債。

債市過往比股市投資者醒，之前幾個月美國孶息率曲線部分倒掛，過去一周，尤其一年到五年期孳息下跌速

度快(圖一)，是不好的兆頭。

短期方面，除昅實晶片設備股包括ASML、應用材料(Applied Materials)、東京電子(Tokyo Electron)及泛林

集團(Lam research)走勢外，羅素2000亦都要睇住，因為羅素2000跑快過美股三大指數，萬一美股受壓，全

世界股市亦會麻煩。

華友鈷業目標推高至45元人民幣

股市炒到㷫熻熻，尤其A股近期當旺，手執鑊鏟謹記要短打及嚴守止蝕位。例如筆者上周睇好的內地A股華友

鈷業(603799.SH)，本周跟A股一齊起動，股價一度升至41.31元(人民幣‧下同)，比推介時已高兩成，更超越預計的目標價40元。華友在40元記得要食一半，留番一半放紙鳶，以5天線(36.76元)止賺，推高目標睇45元。

另外可留意有消費降級，擁有120年歷史的涪陵榨菜(002507.SZ)，昨日公布業績相當標青，去年多賺6.6億

元，按年增長60%，單在第四季純利有1.67億元，按年升26.6%，比市場預期佳。榨菜雖然被稱為窮人恩物，但涪陵榨菜條數咁靚，除經濟降級多人食外，三年內加咗四次價亦幫助唔少。

業績佳帶動下，涪陵榨菜今日一度抽高8.6%，高見26.62元，全日仍飆6%，收25.98元。純粹睇圖，涪陵榨菜今日突破25.72元高位，更有大成交配合，若能升穿去年9月26日26.72元，目標睇30元，跌穿20天線(24.19元)止蝕。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周

三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。