國際財經

美國聯儲局主席鮑威爾繼續放鴿，惟市場仍關注英國脫歐前景，以及第二次美朝峰會，歐洲股市早段個別發展。

截至本港時間下午4時31分，英國富時100指數報7118點，跌32點或0.46%；德國DAX指數報11505點，跌35點或0.31%；法國CAC40指數報5222點，跌16點或0.31%；意大利富時MIB指數報20469點，升10點或0.3%。

道指期貨暫報25987點，跌50點。

美國聯儲局主席鮑威爾重申，如有必要，將調整縮表正常化進程。近期風險上升、數據偏軟，應不影響今年經濟穩健增長，但決定進一步加息時仍會保持耐性。他今晚亦會出席眾議院聽證會。

英國脫歐方面，首相文翠珊周二向國會承諾，若無法達成脫歐協議，將讓國會表決推遲脫歐日期。多名歐盟官員回應稱，將會配合文翠珊提出的押後脫歐要求。英鎊兌美元現報1.3268，升0.12%。

美國民主黨控制的眾議院，以245對182票通過議案，終止總統特朗普就興建美墨邊境圍牆而宣告的國家緊急狀態，阻止白宮將華府部門資金，抽調往邊境圍牆工程。參議院民主黨領袖舒默將會在參議院提出相同議案，預料在多名共和黨參議員倒戈支持下，議案將獲得通過。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報55.91美元，升0.4美元或0.72%；倫敦布蘭特期油報65.48美元，升0.25美元或0.38%。

另外，美國今晚將公布去年12月工廠訂單、耐用品訂單、批發庫存，以及1月成屋簽約銷售指數等數據。