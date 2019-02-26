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財政預算案今公布 料派糖縮水

新年度《財政預算案》今早公布，市場推測政府「派糖」力度減弱，不會再如去年般向市民派錢，多項紓困措施亦將「縮水」。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報28834點，較昨日恒指收市高水62點。

￭ 港股ADR報28895點，較本港高122點。

￭ 中金(00721)預料中期盈利按年降不少於50%。

￭ 恒大新能源汽車據報上月成立，註冊資本20億美元。

￭ 比亞迪(01211)業績快報，去年盈利按年跌31.37%。比亞迪電子(00285)料全年盈利跌約13%至16%。

￭ 玖紙(02689)中期盈利按年跌47.81%，派中期息11.72港仙。

￭ 國浩集團(00053)中期盈利按年跌97.23%；中期息1元。

￭ 偉工(01793)周三掛牌，交易資料顯示，暗盤價收報0.58元，較招股價低7.2%。

￭ 漢能(00566)私有化方案獲證監批准，尋求A股上市。

￭ 房屋署文件顯示，屯門5幅已改劃土地，計劃興建公營房屋，提供10730個單位，預計最快於2023至2024年度落成。

鮑威爾:考慮加息時將保持耐性

美國聯儲局主席鮑威爾重申，如有必要，將調整縮表正常化進程。近期風險上升、數據偏軟，應不影響今年經濟穩健增長，但決定進一步加息時仍會保持耐性。

文翠珊願押後脫歐 英鎊抽升1.4%

英國首相文翠珊承諾若無法達成脫歐協議，將讓國會表決推遲脫歐日期。鎊滙兌美元一度飆升1.4%。

鮑威爾重提鴿調 道指低收33點

Caterpillar被瑞銀降評級，收市挫2.4%；家得寶業績及前景展望差，收市跌0.8%，盤中曾急滑3.7%，拖累道指曾跌125點，其後鮑威爾重申對加息保持耐性，和彈性處理縮表，帶動美股收窄跌幅，道指反覆低收33點或0.13%；標指跌0.08%；納指回落0.07%。

報道:滙控調查引致孟晚舟案曝光

路透稱，中國華為副董事長孟晚舟被捕，是源自滙豐控股(00005)一宗內部調查所揭發。

外圍焦點簡訊

￭ 美國新屋動工12月跌11.2%，遜預期，S&P Case-Shiller樓價指數升4.7%，為3年來最慢增長。會議局消費信心指數2月升至131.4，高於預期。

￭ 北韓領袖金正恩與特朗普先後抵達越南河內，周三晚共晉晚宴，周四續會談。

￭ 美滙指數尾段跌0.39%，美元兌歐羅挫0.30%，兌日圓下滑0.45%。

￭ 紐約4月期金跌1美元或少於0.1%，收報每盎斯1328.5美元。

￭ 布蘭特期油升0.7%，每桶收報65.21美元；紐約期油漲少於0.05%。

￭ 英鎊急飆拖累英國股市收市下滑0.45%；德股攀升0.31%；法股進賬0.13%。

￭ 本港今早5時59分，離岸人民幣（CNH）兌美元報6.6864元，較周一紐約尾盤跌35點子。