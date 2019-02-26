國際財經

美股周二低開，主要受兩隻道指成分股家得寶（Home Depot）和Caterpillar股價下滑拖累，其後聯儲局主席鮑威爾在國會作證時重申，對加息保持耐性和彈性處理縮表，令投資者稍為安心，帶動美股回穩。鮑威爾言論並不偏鷹，美元下跌。

Caterpillar被瑞銀降評級，股價收市挫2.4%；家得寶業績及前景展望令人失望，股價收市跌0.8%，但盤中一度急滑3.7%，拖累道指曾跌125點，低見25966點，隨後收復失地，並一度倒升63點，高位觸及26155點，收市微挫33點或0.13%，報26057點。標指跌0.08%，收報2793點。納指則回落0.07%，收報7549點。

歐洲股市個別發展。英國首相文翠珊稱將由國會表决是否推遲脫歐，英鎊兌美元滙價一度抽升1.45%，拖累英股下跌0.45%，德股和法股分別回升0.31%及0.13%。但亞股幾近全線向下，日股低收0.4%。

Caterpillar家得寶拖累美股

美滙指數美市尾段報96.04，跌0.39%，美元兌歐羅報1.1393美元，挫0.30%，美元兌日圓下滑0.45%，報110.56日圓。

金價表現呆滯，紐約期金跌1美元或少於0.1%，收報每盎斯1328.5美元。

由於油組預料不會理會美國總統特朗普施壓，將繼續減產，布蘭特期油升0.7%，每桶收報65.21美元；紐約期油漲少於0.05%，收報55.50美元。

鮑威爾在國會的發言，大致重申聯儲局1月底議息後的立場，他指出，美國經濟仍然健康，惟過去幾個月出現一些逆流和矛盾的訊號，並且特別關注中國和歐洲的經濟情況，也注視英國脫歐和中美貿易談判進展，當局在加息方面將保持耐性，又強調將因應經濟和金融變化調整縮表計劃。

耶倫批評特朗普不懂經濟

聯儲局副主席克拉里達（Richard Clarida）周一提到，美國已經接近全民就業，通脹過高的壓力「輕微」，現在的政策重點是保持現狀。

另外，前聯儲局主席耶倫周一在電台訪問中，批評特朗普不了解經濟，亦不懂聯儲局政策，認為特朗普曾要求聯儲局用貨幣政策支持其貿易行動，反映他不明白聯儲局對經濟和政策目標所構成的影響。在經濟上，她說，特朗普連一些相當基本的概念也不明白。

至於最新數據方面，美國新屋動工率在12月下跌11.2%，低於預期，S&P Case-Shiller樓價指數在12月上升4.7%，這是3年來最慢的增長。不過，會議局消費信心指數在2月升至131.4，高於市場的預期。