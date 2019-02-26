國際財經

美滙指數自2月1日企穩95.40後展開一輪淩厲的反彈走勢，並連續錄得8個交易日上漲，同時順利升穿97，帶領美元/日圓節節攀升，並在2月13日反彈突破111水平，但其後美元/日圓升勢遇阻，因2月14日美國公布的12月零售銷售意外按月大跌1.8%，並創逾9年來新低，拖累美滙指數回撤，令美元/日圓上升止步於111.09後大幅回落至10日移動平均線110.20附近水平。

不過，上周三(2月19日)日本央行行長黑田東彥(Haruhiko Kuroda)表示，如果日圓急劇上漲從而傷及經濟，並破壞實現2%通脹率目標的計劃，日本央行將準備擴大刺激政策。黑田東彥講話之後美元/日圓下跌動力減弱，加之中美貿易談判進展良好的樂觀預期削弱了日圓的避險需求，美元/日圓持續企穩於10日均線之上窄幅整固。

此外，本周一(2月25日)美國2月達拉斯聯儲商業活動指數錄得13.1，遠優於前值1，並刷新3個月高位。更重要的是，當晚美國總統特朗普(Donald Trump)表示，中美經貿磋商取得實質性進展，在其推特賬戶上宣布推遲對中國加徵關稅的3月1日最後期限，該消息令全球風險偏好回升，導致融資性貨幣日圓成為近日拋售較為嚴重的貨幣之一，美元/日圓一舉升穿111後刷新近兩個月高位至111.19。

值得留意的是，日本央行在2月12日的常規操作中，將10至25年期日本國債購買量縮減200億日圓，縮減規模創下近5年來的新低，而且是自2018年7月以來首次縮減購買量，引發了市場對日本央行退出貨幣寬鬆的猜想，令持有日元沽盤的投資者趨於謹慎，因此美元/日圓未來的上升空間可能有限。目前美元/日圓雖小幅回落至110.80附近，但只要企穩於日線圖的上升通道底部110.40之上，後市仍有機會再度上探111.20至111.50阻力區。短期內留意美國聯儲局主席鮑威爾(Jerome Powell)今明兩晚將在國會作證，若其證詞進一步強化其貨幣政策的鴿派立場，美滙指數或將擴大回調幅度，屆時美元/日圓或會跌穿110.40甚至110.00關口。

策略方面，我們根據1月21日的策略已於111沽出美元/日圓(目標108.80，升穿111.50止損)，但現在我們將目標稍微上移至109.50。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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