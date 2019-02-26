國際財經

美國總統特朗普表明非常接近與中國達成貿易協議，惟英國首相文翠珊傳正考慮推遲脫歐日期，市場亦關注聯儲局主席鮑威爾稍後發表的言論，以及明日召開的美朝峰會，歐洲股市中段持續回落。

截至本港時間傍晚6時31分，英國富時100指數報7109點，挫74點或1.04%；德國DAX指數報11484點，跌21點或0.18%；法國CAC 40指數報5217點，跌14點或0.27%；意大利富時MIB指數報20422點，跌14點或0.07%。

道指期貨暫報26015點，跌84點。

英國脫歐方面，文翠珊有傳預計將在今日內閣會議上，討論推遲原定3月29日的脫歐日期。英國內閣辦公室部長李達德(David Lidington)表示，文翠珊可能最早下周將一項脫歐協議交由議會投票表決。

數據方面，德國3月GfK消費者信心指數持平於10.8，符合預期。法國2月消費者信心指數升至95，高於預期的92。

美國稍後將公布去年12月營建許可及新屋開工數目，市場預期分別減少3.8萬戶至129萬戶，以及持平於125.6萬戶。

另外，歐洲央行(ECB)管理委員會委員連恩(Philip Lane)指出，歐盟就業市場強勁，推高通脹的根本機制仍然活躍，而歐央行未達到政策工具的極限。

油價反覆，紐約原油期貨現時每桶報55.59美元，升0.11美元或0.2%；倫敦布蘭特期油報65.26美元，升0.5美元或0.77%。