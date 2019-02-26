國際財經

英國首相文翠珊傳正考慮推遲脫歐日期，避免下個月無協議脫歐，抵消美國總統特朗普表明非常接近與中國達成貿易協議的消息，加上市場關注美國聯儲局主席鮑威爾的言論，以及明日召開的美朝峰會，觀望氣氛濃厚，歐洲股市早段下滑。

截至本港時間下午4時39分，英國富時100指數報7110點，挫73點或1.02%；德國DAX指數報11468點，跌36點或0.32%；法國CAC 40指數報5209點，跌22點或0.44%；意大利富時MIB指數報20389點，跌47點或0.23%。

道指期貨暫報26035點，跌64點。

英國脫歐方面，文翠珊有傳預計將在今日內閣會議上，討論推遲原定3月29日的脫歐日期，並於今日稍後向議會宣布內閣的決定。分析指延遲脫歐雖然有助避免親歐派內閣官員大規模辭職，但亦可能觸發保守黨內疑歐派的不滿。另外，英國在野工黨黨魁郝爾彬(Jeremy Corbyn)稍前正式宣布，工黨將支持再就脫歐進行公投的修正案。

中美貿易談判方面，特朗普向美國多位州長表示，對於中美可達成貿易協議，以及他與中國國家主席習近平舉行峰會並簽署貿協一事感到樂觀。他稱，兩國「非常、非常接近」達成貿協，雙方的關係亦非常良好。

聯儲局主席鮑威爾將於周二及周三分別出席半年一次的美國參議院與眾議院的貨幣政策聽證會，講述對美國經濟前景的看法，預期他將對經濟形勢作出分析。市場將密切注視他的言論有沒有揭示利率走勢的新方向。此外，華府將公布去年末季經濟報告，亦是市場焦點所在。

美國總統特朗普批評石油出口國組織(OPEC)推高油價，促請油組協助壓抑升勢，拖累油價下跌。紐約原油期貨現時每桶報55.21美元，跌0.27美元或0.49%；倫敦布蘭特期油報64.61美元，跌0.15美元或0.23%。

美國今日稍後將公布12月營建許可及新屋開工數目，市場預期分別減少3.8萬戶至129萬戶，以及持平於125.6萬戶。