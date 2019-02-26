國際財經

據共同社報道，英國商業、能源及工業策略大臣祈國光(Greg Clark)考慮短期到訪日本，並與本田高層會面。據悉，英方將會要求本田撤回關閉工廠的決定，並考慮提供資金援助。

本田日前證實將在2021年前關閉英國斯溫登(Swindon)的工廠，指出環球汽車業市場的轉變，例如電動車冒起，令本田作出這個決定。

本田關閉工廠將影響約1.35萬個職位，而且汽車工業的供應鏈環環相扣，本田離開英國可能造成骨牌效應，其他車廠在英國的生產或者也受打擊。