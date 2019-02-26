訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 12:26 國際財經

英商務大臣擬訪日 冀本田撤關廠決定

放大圖片

據共同社報道，英國商業、能源及工業策略大臣祈國光(Greg Clark)考慮短期到訪日本，並與本田高層會面。據悉，英方將會要求本田撤回關閉工廠的決定，並考慮提供資金援助。

本田日前證實將在2021年前關閉英國斯溫登(Swindon)的工廠，指出環球汽車業市場的轉變，例如電動車冒起，令本田作出這個決定。

本田關閉工廠將影響約1.35萬個職位，而且汽車工業的供應鏈環環相扣，本田離開英國可能造成骨牌效應，其他車廠在英國的生產或者也受打擊。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。