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今日 10:50 國際財經

法化妝品牌Yves Rocher下月關閉英國業務

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法國化妝品牌Yves Rocher宣布，自下月14日起，即英國計劃正式脫歐的兩周前，停止在英國的貿易。

英國計劃下月29日正式脫離歐盟。外電報道指，在英國脫歐的經濟背景下，Yves Rocher無法繼續在英國的業務。

距離英國脫歐限期愈來愈近，惟英國國內仍未就脫歐協議達成共識。歐盟常任主席圖斯克(Donald Tusk)形容，押後是理性決定，但英國首相文翠珊堅持其政府專注在準時落實脫歐的工作，強調延後脫歐也無助解決英國國會內的僵局。

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