國際財經

有傳媒報道，美國證券交易委員會(SEC)要求法院法官，裁定電動車生產商特斯拉(Tesla)行政總裁馬斯克(Elon Musk)的一篇Twitter帖文，違反雙方早前訂立的和解協議。

消息曝光後，該公司股價在市後時段下滑4.2%；相關股份在周一收市時升1.4%。

根據多份傳媒報道，SEC指稱馬斯克違約的帖文，是在2月19日發表。他在帖文內表示，特斯拉在2019年將生產50萬輛汽車。他其後又澄清，有關數量是指到了2019年底時的年率化產量，而全年交付量則是40萬輛。