國際財經

中美兩國貿易談判進展順利，美元的主要交易對手呈強，美滙周一相對偏軟。ICE美滙指數尾段跌0.1%，至96.391。

前一天，美國總統特朗普表示延長中美貿易談判限期，並稱談判有重大進展。交易商指，有關消息顯示簽署貿易協議即將成事，市場避險情緒降溫，資金流向較高風險的股市，對美滙不利。

歐羅兌美元先升後回穩，報1.1366美元，前一天為1.1335。英鎊兌美元呈強，報1.3109美元，前一天為1.3055。

美元兌日圓升0.4%，報111.07日圓，是去年12月下旬以來最高。