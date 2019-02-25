國際財經

美國總統特朗普確認延長中美貿易休戰期，刺激全球股市上揚，美股道指和標指曾創3個月高，納指升至4個月高位。另外，特朗普在Twitter表示油價太高，令油價一反早段升勢，急跌逾3%。

道指周一早段曾升209點，高見26241點，其後逐步回順，收市僅漲60點或0.23%，報26091點； Caterpillar抽升1.9%，高盛和摩根大通都上揚逾1%；升幅最大的道指成分股為陶氏杜邦，高收2.0%。標指上漲0.12%，收報2796點，一度重上2800點水平，金融、工業、科技和材料板塊成績較好。納指漲0.36%，收報7554點，短暫升穿過7600點。歐洲市場方面，汽車股領漲，德股和法股分別升0.42%和0.31%，惟英股僅微揚0.07%，主要受脫歐不穩定因素影響。亞股造好，日股全日進賬0.5%，為去年12月以來最高的收市水平。

特朗普周日在Twitter接連發文，稱美國將把3月1日的中美貿易談判最後限期押後，因雙邊會談取得「實質性進展」，包括知識產權保護和技術轉讓問題，不過他沒有提到新限期定於何時。特朗普周一在白宮對各州長稱，中美已經「非常接近」達成貿協。

投行警告貿易協議藏風險

美國投行Stifel機構股票策略主管班尼斯達提醒投資者要謹慎，認為市場似乎期待中美很快達成一份重要貿易協議，令特朗普這次貿易行動可以像《北美自由貿易協定》（NAFTA）糾紛那樣平靜結束，但市場忽略重大協議會帶來意想不到的變化，而且美國跟歐洲的汽車關稅衝突仍未解決。

美元因避險需求減少而受壓，美滙指數在美市尾段跌不足0.1%，報96.42，美元兌歐羅跌0.24%，報1.1362美元，但兌日圓升0.33%，報110.04日圓。美元偏軟曾支持金價回升，但避險資金流出，紐約期金收市仍回落3.3美元或0.3%，報每盎斯1329.5美元。

特朗普嫌貴 油價倒跌逾3%

受惠中美貿易利好消息帶動，油價在亞洲和歐洲市時段均向上，但美市初段，特朗普呼籲石油出口國組織（OPEC）壓低油價，油價應聲倒跌超過2%。紐約期油到美市收市大挫3.1%，每桶報55.48美元，布蘭特期油跌3.5%，報64.76美元。特朗普稱油價已經升得太高，命油組放鬆一些，稱世界無法承受油價上升，這是他去年12月以來首次再談油價。

數據方面，芝加哥聯儲銀行的全國活動指數從12月的0.05跌至負0.43，反映經濟活動正在收縮。