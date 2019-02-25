國際財經

中美貿易談判取得成效，美國將押後3月1日對中國加徵關稅的期限，總統特朗普表示，兩國「非常、非常接近」達成貿易協議，帶動美股投資氣氛，道指目前漲逾200點。

截至本港時間凌晨約零時零分，道指報26235點，升203點或0.78%，盤中高位暫觸及26241點；標普500指數報2812點，升19點或0.71%；納指報7597點，升70點或0.93%。

特朗普周一在白宮向多位州長表示，非常接近與中國達成貿易協議，短期內很可能簽署貿協，但亦可能不會。外電周日曾報道，特朗普將與中國國家主席習近平在會晤期間簽署協議。特朗普稍早前在社交網站發文表示，將推遲美國原計劃於3月1日提高對華關稅的期限，又指中美兩國有一個非常愉快的周末，雙方貿易談判中，就包括知識產權保護、技術轉讓、農業、服務業、滙率等重要結構性問題，以及很多其他議題取得巨大的進展。

個股方面，明星股Facebook上揚逾2%，蘋果和Netflix均升逾1%。通用電氣(GE)以214億美元出售生物藥品業務予Danaher，股價飆逾8%。

歐洲理事會主席圖斯克促請英國首相文翠珊，要求延長談判期限，指英國下議院很明顯沒有多數議員批准已達成的脫歐協議，相信延長談判期限是合理的解決方案。不過，文翠珊表明，英國仍然可望於下月29日脫歐，她昨日宣布，國會表決新版本脫歐協議的時間，由本周押後至最遲下月12日。

英國富時100指數報7184點，升6點或0.08%；德國DAX指數報11524點，升66點或0.58%；法國CAC 40指數報5237點，升21點或0.41%；意大利富時MIB指數報20460點，升198點或0.98%。

特普朗在Twitter發文，指石油出口國組織(OPEC)應該放鬆減產，油價應聲挫，紐約原油期貨現時每桶報56.84美元，跌1.42美元或2.48%；倫敦布蘭特期油報65.44美元，跌1.68美元或2.50%。