國際財經

美國聯儲局在上周四(2月21日)公布的1月貨幣政策會議紀要顯示：與會官員對於加息時機存在分歧，幾位官員認為只有在通脹高於預期時才應該加息，而另外幾位官員認為若經濟如預期發展，則適合在今年再加息；但幾乎所有與會者均傾向在年內停止縮表。儘管聯儲局1月份的議息會議紀要顯示大多數官員不確定今年是否繼續加息，明顯較12月時變得更為鴿派(12月議息會議時仍維持今年2次加息預期)，但這份紀要內容大致符合市場預期，美元空頭因缺乏新的做空動力而回補平倉，一度帶動美滙指數從96.30附近反彈至96.60上方。而倫敦金在上周三(2月20日)亞洲時段觸及10個月新高1346.68美元後已難以為繼，因此在紀要公布後亦出現「買消息賣事實」的下跌行情，直至上周五(2月22日)凌晨5點跌至1321.03美元才有所企穩。

值得一提的是，上周五(2月22日)公布的聯儲局半年度貨幣政策報告以及聯儲局官員的言論進一步確認了聯儲局的鴿派基調：聯儲局半年度貨幣政策報告稱將在未來利率政策調整方面保持耐心，資產負債表將明顯地超過危機前水平；而聯儲局副主席克拉里達(Richard Clarida)認為若有必要，聯儲局將考慮寬鬆政策的新工具；聯儲局理事奎爾斯(Randal Quarles)亦稱縮表不需要縮減到消除市場干預必要性的程度。美滙指數因而上升受阻於96.80，掉頭回落至96.40附近，推動倫敦金一度反彈至1332.9美元。

技術分析方面，倫敦金自2月20日刷新10個月高位1346.48美元後掉頭回落，但跌至10日移動平均線水平1321美元附近獲得買盤支持而掉頭回升，目前仍維持於日線圖的上升通道內波動，這表示金價上升動力猶存，後市或仍有機會進一步向上挑戰1350美元甚至1360美元水平。本周投資者需留意聯儲局主席鮑威爾將於周二(2月26日)至周三(2月27日)在國會作證，若其證詞偏鴿派，將有利於金價進一步上升；同時需留意本周公布的美國經濟數據表現，尤其是周四(2月28日)公布的美國第四季國內生產總值(GDP)，若數據意外強於預期，則需小心金價的回吐壓力，短期支持留意1320美元及1315美元附近水平。

策略方面，短期內待倫敦金回撤至1316-1317美元買入，上望1336美元，跌穿1310美元止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

https://www.facebook.com/mfinance.ltd