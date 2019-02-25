國際財經

中美貿易談判取得成效，將押後3月1日對中國加徵關稅的期限，利好市場氣氛，歐洲股市中段靠穩。

截至本港時間傍晚6時17分，英國富時100指數報7191點，升13點或0.19%；德國DAX指數報11491點，升34點或0.3%；法國CAC 40指數報5232點，升16點或0.32%；意大利富時MIB指數報20442點，升180點或0.89%。

道指期貨暫報26125點，升123點。

在第七輪中美經貿高級別磋商結束後，美國總統特朗普表示，將推遲美國原計劃於3月1日提高對華關稅的期限。如果協商進展順利，可能會在接下來的一兩周有非常重大的消息。他打算在佛羅里達海湖莊園與中國國家主席習近平召開峰會，並達成協議。

新華社報道，中美雙方進一步落實兩國元首阿根廷會晤達成的重要共識，圍繞協議文本開展談判，在技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、服務業、農業及滙率等方面的具體問題上取得實質性進展。中國外長王毅表示，中美經貿磋商剛取得實際性進展，為中美關係穩定和全球經濟發展提供正面預期。

英國脫歐方面，據報英國倘若未能達成令國會滿意的脫歐協議，有可能向歐盟要求押後脫歐期限兩個月、甚至21個月。英國工業聯盟(CBI)表示，英國服務業正處於2009年金融危機以來最黯淡時期，因英國脫歐的不確定性帶來負面影響。

油價回升，紐約原油期貨現時每桶報57.38美元，升0.12美元或0.21%；倫敦布蘭特期油報67.22美元，升0.1美元或0.15%。