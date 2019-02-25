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今日 16:40 國際財經

美押後對華加徵關稅 歐股早段走高

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中美貿易磋商取得成效，美國將押後對中國加徵關稅的期限，市場憧憬雙方快將達成貿易協議，提振市場投資氣氛，歐洲股市早段走高。

截至本港時間下午4時33分，英國富時100指數報7191點，升13點或0.18%；德國DAX指數報11505點，升48點或0.42%；法國CAC 40指數報5229點，升13點或0.26%；意大利富時MIB指數報20432點，升169點或0.84%。

道指期貨暫報26100點，升98點。

第七輪中美經貿高級別磋商結束。美國總統特朗普表示，將推遲美國原計劃於3月1日提高對華關稅的期限。他稱，中美貿易談判就包括知識產權保護、技術轉讓、農業、服務業、滙率等重要結構性問題，以及很多其他議題取得巨大的進展。

特朗普又稱，希望與中國達成一項對中美兩國都有利的貿易協議，如果協商進展順利，可能會在接下來的一兩周有非常重大的消息。他稍早表示，打算在佛羅里達海湖莊園(Mar-a-Lago)與中國國家主席習近平召開峰會，並達成協議。

英國脫歐方面，英國據報倘若未能達成令國會滿意的脫歐協議，有可能向歐盟要求押後脫歐期限兩個月、甚至21個月。首相文翠珊昨日宣布，國會表決新版本脫歐協議的時間，由本周押後至最遲下月12日。

美國鑽油井數量增加、油產保持升勢，拖累油價偏軟。紐約原油期貨現時每桶報57.16美元，跌0.1美元或0.17%；倫敦布蘭特期油報66.93美元，跌0.19美元或0.28%。

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