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原定兩天的第七輪中美經貿高級別磋商，加時兩天於美國當地時間周日結束。新華社發表國際時評稱，磋商成功舉行意味中美雙方沿着兩國元首確定的原則和方向，在解決問題的道路上又向前邁出重要一步，朝着最終達成互利共贏協議的目標愈走愈近。

文章指出，近期三輪磋商中，中美雙方以更多實際行動展現願意磋商、想解決問題的誠意。本輪磋商中，雙方磋商更具體務實、更注重細節，共識不斷增多，分歧繼續縮小，兩國和國際社會普遍反響積極。

接下來的每一步都尤為關鍵，合作始終是中美利益的最大公約數。中美雙方關鍵要以元首共識為引領，繼續本着相互尊重、合作共贏的態度再接再厲、相向而行，盡最大努力爭取最好的結果。同時，也要做好應對最壞情況的準備，踏踏實實做好自己的事情。

文章稱，無論是第七輪磋商延期兩天，還是美方推遲上調中國輸美商品關稅計劃，都體現雙方對落實元首共識、盡早達成協議的誠意、重視和緊迫感，但也説明磋商關鍵階段雙方仍有一些分歧，需要更多時間克服。愈到最後階段談判愈艱難，不排除可能帶來新的不確定性，對中美經貿摩擦的長期性、複雜性和艱巨性要有清醒的認知。

美國總統特朗普今早宣布將推遲3月1日上調中國輸美商品關稅的計劃。特朗普稱，如果協商進展順利，可能會在接下來的一兩周有非常重大的消息。