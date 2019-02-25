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今日 08:55 國際財經

凱撒傳同意伊坎參與CEO遴選工作

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路透引述消息稱，美國最大賭場酒店集團之一的凱撒娛樂，與億萬富豪伊坎(Carl Icahn)洽商，容許後者在揀選新行政總裁(CEO)時有參與角色，以及給予董事會席位，作為解決後者公開要求提名人士出任董事的事宜。

伊坎較早時披露持有9.8%凱撒娛樂股份，並且有權提名多人出任董事。他又要求凱撒研究整間公司出售。

據悉，伊坎已要求凱撒董事會，同意由Anthony Rodio出任新行政總裁。現任行政總裁Mark Frissora已計劃在今年較後時間離職。

 

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