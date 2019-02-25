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華為董事長梁華向外國媒體表示，集團不會改變研發投資的方針，將加緊推動在加拿大的投資步伐，希望能跟更好地與營運商合作。

對於孟晚舟被捕案件，梁華形容，該案件並不平常，不排除背後涉及政治動機；他稱自己不是律師，無法評論案件本身，但期望孟晚舟最終可獲釋與家人團聚。他坦言，中國與加拿大目前關係欠理想，認為相關問題須由兩國解決。

美國早前多次呼籲盟國抵制華為等中國通訊設備供應商，以防範國家安全風險，而加拿大仍在考慮應否禁止華為參與當地5G網絡建設。梁華期望，當局能以各公司的技術優勢作考慮，而非其他因素，即使當局決定排除華為參與5G，仍會在其他產品和網絡上更好地服務客戶。

他重申，若中國政府要求華為於海外電訊網絡「開後門」，集團會拒絕，因沒法律責任須跟從，強調對於中國的要求，會聽取獨立法律意見，而過去亦未被要求在網絡中開後門。他又強調，華為沒有任何軍方背景，是一家由9.7萬多名員工持有的私營公司，外部組織不持有任何華為股份，在網絡安全問題上絕不會傷害任何國家、組織和個人。他又指，排擠華為並不能解決網絡安全和隱私保護問題。

梁華稱，華為之所以在5G方面領先，是因為在5G研究方面的投入早、持續加大技術創新和研發投入，稱華為對電訊行業作出了重大貢獻，認為作為創新者和貢獻者都應該得到尊重。

梁華表示，雖然在今年可能會面臨挑戰，但目前制定的業務計劃和目標是在2019年實現1254億美元(約9781.2億港元)左右的銷售收入，按年增長15%到20%。面向未來，華為有困難解決困難、有挑戰解決挑戰，同時也會抓住數碼化、智能化、雲化進程中的機遇。目前，對業務發展還是有信心。