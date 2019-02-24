國際財經

美國股市本周5大焦點，居首位的當然是中美兩國貿易談判，因為隨著美國對中國實施新關稅限期本周將至，有關問題已進入最關鍵時刻。此外，聯儲局主席鮑威爾出席國會聽證會講述對美國經濟前景的看法，以及華府公布去年末季經濟報告，也是市場焦點所在。

首先，美國總統特朗普已訂明，如果中美兩國未能夠達成貿易協定，美國將於3月1日對中國貨實施新一輪關稅措施。不過，他在上周曾經表示，有關日期可能推遲。但雙方可能爭取在最後時刻達成協議，避免夜長夢多，所以未來數天仍是關鍵時刻。有報道，中國代表預期在周一離開美國首都華盛頓。

其次，鮑威爾將於周二及周三分別出席半年一次的美國參議院與眾議院的貨幣政策聽證會，預期對經濟形勢作出分析。市場將密切注視他的言論有沒有揭示利率走勢的新方向。

第三，美國將於周四公布去年第4季經濟報告，反映當地經濟強弱。市場預期，美國去年第4季經濟增長2.4%，低於前一季的3.4%。同時，本周公布的美國重要經濟數據，還有個人開支與收入報告，其中個人開支指數(PCE)被聯儲局視為通脹指標。其他數據方面，包括消費者信心指數與服務業指數。

第四，藍籌業績進入尾聲，本周公布的標指成分股只有13間，多數是零售業巨擘；周二公布的有家得寶(Home Depot)與美思百貨(Macy’s)；周三有百思買(Best Buy)、Lowe’s、TJX與L Brands；周四有Nordstrom、JCPenney與Gap；周五有Foot Locker。其他藍籌也有惠普、戴爾科技、金寶湯等。

第五，歐羅區周五公布2月通脹預覽值，市場預期為1.5%，高於前一月的1.4%。德國、法國、意大利與西班牙將公布本國的通脹數據。