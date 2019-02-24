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今日 01:32 國際財經

諾基亞指禁華為無礙歐洲5G發展

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芬蘭電訊業巨擘諾基亞(Nokia)行政總裁Rajeev Suri表示，即使歐洲國家決定禁止中國電訊業巨擘華為參與興建5G網絡的工作，當地建立5G網絡的時間也不會因而延誤。

有歐洲電訊集團聲稱，如果歐盟真的禁止華為參與5G發展，歐洲5G網絡發展將因供應商減少而較美國遲。

Suri接受路透訪問指出，歐洲電訊市場建5G網絡的時間較美國慢，不會是因為供應商數量減少，而是無線頻譜由少數電訊集團壟斷。

諾基亞是被視為全球僅次於華為的5G網絡設備主要供應商。

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