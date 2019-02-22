國際財經

投資者期望最新一輪中美貿易談判有突破，美股周五高開55點；其後美國總統特朗普在白宮會見中國副總理劉鶴，據報特朗普與國家主席習近平亦正探討於3月下旬會晤，消息進一步推高大市。不過，卡夫亨氏（Kraft Heinz）周四收市後披露連串壞消息，股價周五狂瀉逾27%，市值蒸發160億美元。

道指曾升202點，收市仍漲181點或0.70%，報26031點；業績頗受中美貿易關係影響的波音升1.5%；晶片商英特爾上揚2.1%，為升幅最大道指成分股，主因大摩把其評級調升至「增持」，帶動費城半導體指數都上揚1%；機械生產公司Caterpillar逆市跌0.1%，據彭博報道，歐洲官員警告，如果美國向歐洲進口車加徵關稅，歐盟會針對Caterpillar、行李箱生產商新秀麗（01910）等美企作出還擊。

卡夫亨氏績差 拖冧食品股

標指高收0.64%，報2792點，創去年11月8日以來收市新高；納指漲0.91%，收報7527點。本周累計，道指攀高0.57%，為連漲9周，創近16年最長連漲周數；標指進賬0.62%；納指抽高0.74%，亦連漲9周。歐股同樣走高，英、德、法國股市升幅介乎0.16%至0.38%；亞股則個別發展，日股收跌0.18%。

食品製造商卡夫亨氏為旗下品牌進行高達154億美元減值，導致公司上季淨虧損126億美元，多年的削支行動已破壞了經典品牌在消費者心目中的形象。卡夫亨氏表示，公司的賬目和採購物料手法正受監管機構調查，並宣布削減派息。

「股神」畢非德的巴郡是卡夫亨氏的大股東之一，巴郡B股股價下挫1.6%。美國食品股近乎全線下滑，金寶湯跌7.3%，家樂氏挫2.7%。

聯儲局副主席克拉里達周五發表講話，未有提及短期利率走向，只稱局方會就整體貨幣政策框架進行檢討，明年上半年公布結果，又表示聯儲局可能採取容許通脹高於指標水平的策略。

中美貿易爭拗持續降溫，避險情緒消退不利美元，美滙指數尾段跌0.06%，報96.55；澳元急升0.55%，報0.7128美元。德國商業信心指數連跌六個月，困擾歐洲，歐羅回落0.04%，報1.1333美元。

紐約期金升0.4%，每盎斯收報1332.8美元。本周累計漲0.8%。油組持續減產，兩大油價指標均升至3個月高位，布蘭特期油高見每桶67.73美元，收市報67.12美元，上揚不足0.1%，紐約期油一度升至57.81美元，收市回順至57.26美元，升0.5%。