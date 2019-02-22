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今日 01:59 國際財經

歐股造好 憧憬中美或達成貿協

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歐洲股市周五收市造好，泛歐股指Stoxx 600收報371點，上揚0.22%。中美第七輪貿易談判即將在華盛頓結束，市場寄望雙方或達成貿易協議，樂觀情緒推動歐美股市齊向上。

英國富時100指數收報7178點，升11點或0.16%；德國DAX指數報11457點，升34點或0.30%；法國CAC 40指數報5215點，升19點或0.38%；意大利富時MIB指數報20262點，升52點或0.26%；西班牙IBEX 35指數收報9204點，進賬13點或0.15%。

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