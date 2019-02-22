國際財經

市場對中美新一輪貿易談判持樂觀預期，美股周五高開後持續攀升，道指中段上揚超過200點，三個月以來重奪26000點關口，對貿易戰敏感的股份造好，晶片股英特爾抽升2.8%，波音都漲超過1%。卡夫亨氏披露遭美國證券交易委員會調查，股價勁瀉27%。

截至本港時間凌晨約1時27分，道指報26029點，升178點或0.69%，稍早時高位觸及26052點，升幅為202點；標普500指數報2791點，升16點或0.59%；納指報7518點，升58點或0.79%。

中美經貿高級別磋商仍在進行，外電引述消息人士報道，美國總統特朗普計劃當地時間周五下午，與國務院副總理劉鶴會面。分析認為，雙方會面或意味談判正在取得進展。

個別股份方面，美國食品巨擘卡夫亨氏去年第四季蝕126億美元，削減派息之餘，更披露遭美國證券交易委員會(SEC)調查公司的會計操作，股價維持勁瀉27%。股神畢非德旗下的投資旗艦巴郡，亦因持有卡夫亨氏而受累，其B股股價跌1.7%。

Dropbox季度業績較預期為佳，惟預警首季的經營邊際利潤率只有7%至8%，股價跌8.7%。英特爾獲大摩唱好，股價漲2.8%，暫時為升幅最大的道指成分股。可口可樂挫1.1%，暫時為表現最差的道指成分股。

歐洲方面，英國首相文翠珊正就脫歐協議尋求進一步讓步，希望贏得意見分裂嚴重的英國議會支持。歐盟脫歐首席談判代表巴尼耶(Michel Barnier)表示，不能排除英國脫歐的日期被推遲的可能性。

英國富時100指數收報7178點，升11點或0.16%；德國DAX指數報11457點，升34點或0.30%；法國CAC 40指數報5215點，升19點或0.38%；意大利富時MIB指數報20262點，升52點或0.26%。

油價造好，紐約期油現時報每桶57.31美元，上升0.35美元或0.61%；布蘭特期油報67.18美元，上漲0.11美元或0.16%，盤中高位曾觸及67.73美元。