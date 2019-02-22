國際財經

法國周四(2月21日)公布的2月製造業採購經理人指數(PMI)升至五個月高位51.4，製造業增長抵消了服務業的疲軟表現，帶動該國綜合PMI亦升至3個月高位49.9。Markit經濟學家Eliot Kerr表示儘管「黃背心運動」持續製造混亂，但法國經濟表現出強大的恢復力。數據公佈後歐羅/美元短線拉升近20點至1.1359。

不過，其後公布的歐羅區內頭號經濟強國德國與歐羅區2月整體PMI數據卻與法國的數據表現背道而馳。因依賴出口的德國製造業受貿易關係緊張不確定性與汽車行業的疲軟影響，德國2月製造業PMI下降至六年新低47.6，遜於預期49.8，亦位於枯榮線50下方，故德國聯邦政府預計今年經濟增長率僅為1.0%，與2018年的1.4%增長形成鮮明反差。而同時公佈的歐羅區2月製造業PMI錄得49.2，亦遜於預期的50.3。歐羅區2月製造業PMI數據落於榮枯線下方的事實令市場情緒備受打擊，反彈幅度本已不大的歐羅/美元在紐約時段回落至小時圖保利加通道下軌1.1320附近尋求支持。

而在周四(2月21日)晚間公布的歐洲央行1月貨幣政策會議紀要顯示歐洲央行認為市場對其加息預期(即2019年暫停加息)與央行前瞻指引一致，歐羅區經濟增速可能會在幾個季度內低於潛在增速。會議紀要內容與日內公佈的一系列歐羅區PMI數據表明歐羅區至少有一季度經濟增長受到拖累。

技術分析方面，歐羅/美元自1月31日觸及3周高位1.1510後掉頭回落，並於2月15日刷新13周新低至1.1230，其後再次在1.1200/1.1230支持區域受低吸買盤支持而反彈收復1.1300關口，表明短期內歐羅/美元或將維持在1.1220/1.1550間整固。考慮到德國製造業受全球貿易狀況影響較大，短期內投資者需重點留意美國與歐盟汽車關稅征收爭端會否引起繼中美貿易戰後另一場貿易戰，如歐美貿易戰打響，歐羅/美元或有望跌穿1.1200關口，並下探1.1100一線水平。

策略方面，短期內待歐羅/美元反彈至1.1410-1.1430支持區域沽出歐羅/美元，目標1.1300，升穿1.1460止損。

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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