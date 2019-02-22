國際財經

市場憧憬中美貿易談判將取得具體突破，惟憂慮環球經濟疲弱，以及觀望歐洲央行行長德拉吉稍後發表講話，歐洲股市中段靠穩。

截至本港時間傍晚6時30分，英國富時100指數報7186點，升19點或0.27%；德國DAX指數報11457點，升33點或0.29%；法國CAC 40指數報5212點，升16點或0.32%；意大利富時MIB指數報20256點，升46點或0.23%。

道指期貨暫報25922點，升89點。

中美經貿高級別磋商仍在進行中，美國總統特朗普計劃當地時間周五下午，與率團的中國國務院副總理劉鶴會面，為此輪貿易磋商劃上句號。有報道指中美貿易談判團正着手草擬正在起草6項諒解備忘錄，而美國農業部長珀杜(Sonny Perdue)亦確認中國承諾採購大量農產品。

英國脫歐方面，首相文翠珊正就脫歐協議尋求進一步讓步，希望贏得意見分裂嚴重的英國議會的支持。歐盟脫歐首席談判代表巴尼耶(Michel Barnier)表示，不能排除英國脫歐的日期被推遲的可能性。

數據方面，歐羅區1月消費物價調和指數(HICP)按月跌1%，預期為跌1.1%；按年升1.4%，符合預期。德國2月Ifo企業景氣判斷指數降至98.5，低於預期的99。德國去年第四季國內生產總值(GDP)按季持平，按年升0.9%，兩者均符合預期。

油價上升，紐約原油期貨現時每桶報57.06美元，升0.1美元或0.18%；倫敦布蘭特期油報67.19美元，升0.13美元或0.19%。