國際財經 即巿股評

昨晚美國公布經濟數據疲弱，令強勢的美股罕有下挫，道指一度挫192點，但尾市跌幅削半，最終只跌103點，因憧憬中美貿易戰大和解，而A股今日狂飆，上證更重上2800關，收報2804，抽高1.9%，比上日的標普500指數收市2774還高，是去年12月13日以來，上證再次高過標指。

市場氣氛本周進一步好轉，皆因上日傳中美貿易談判團正草擬6項諒解備忘錄(MOU)，當中包括強制技術轉移、網路盜竊、知識產權、服務業、 滙率及農業與貿易非關稅壁壘。市場就當中美貿易戰即將搞掂。既然市場認為中美大家已講掂數，為何雙方不直接了當接簽協議，而要用MOU形式落實，似乎後面有嘢跟尾，因此唔好對中美貿易談判太過樂觀。

此外，美國數據仍然好曳，去年12月耐用品訂單按月上升1.2%，低於預期增長1.7%，2月費城聯儲製造業由1月的正17，跌至今個月的負4.1，遠差過市場預期的正14，更是自2016年5月首次跌到負數區域。

除美國數據差外，其他地區最近PMI亦好差，多個國家跌穿50盛衰分界線，包括中國(48.3)、日本(48.5)、南韓(48.3)、台灣(47.5)、歐元區(49.2)、德國(47.6)、意大利(47.8)等等。

數據曳外，佔全球五分一集裝箱運量的航運股一哥馬士基(Maersk)，其行政總裁Soren Skou昨日也表示，今年全球經濟展望比去年更差，因受油價上升推高成本，同時中美貿易戰帶來大量不確定因素，壓抑全球貿易活動。

洛鉬抽高華友鈷業可短炒

無可否認，股市暫無跟經濟數據走，但去年比美股三大指數率先下跌的的晶片設備股，包括ASML、應用材料(Applied Materials)、東京電子(Tokyo Electron)及泛林集團(Lam research)，最近升勢明顯已放緩，尤其應用材料及東京電子更率先跌穿廿天線，要密切留意上述股份的走勢進展。

市況近見頂，暫時短炒為妙，洛鉬(03993)近期抽高，因受惠同業嘉能可計劃旗下剛果銅鈷礦減產，可留意內地上市的與LG化學成立合營的華友鈷業(603799.SH)，現價34.25元人民幣，目標睇去年11月高位40元人民幣，穿10天線32.3元人民幣止蝕。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周三、五在「信報網站」及「港股360」撰文，另每逢周二在《信報》撰寫「政觀其辯」。

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